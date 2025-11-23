ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್: 'ಅಂಧ'ಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:03 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೇವಲ 12 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಕೇವಲ 12 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ADVERTISEMENT
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ

ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ

ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ 

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮ

ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ 

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕಾರಿಸಿದ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಗಾಂವ್ಕರ್

ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕಾರಿಸಿದ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಗಾಂವ್ಕರ್

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರಿಣಿ ಅಮರಸೂರ್ಯ ಅವರು ವಿಜೇತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರಿಣಿ ಅಮರಸೂರ್ಯ ಅವರು ವಿಜೇತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

CricketT20 cricketwomens

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT