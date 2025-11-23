ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಲೆನಾಡು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಲ್ ರನ್‌ | ವಿಶಾಲ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ; ಪದಕದ ಸಂಭ್ರಮ

100 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್, 50 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್‌ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲಿಗರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:26 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:26 IST
sportsMarathonrunning race
