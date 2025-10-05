ಇರಾನಿ ಕಪ್‌: ವಿದರ್ಭ ಹಿಡಿತ

<p><strong>ನಾಗ್ಪುರ</strong>: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವು ಇರಾನಿ ಕಪ್ ಅನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ 361 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 96 ರನ್ಗಳೊಡನೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 94.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 232 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ 128 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರವಷ್ಟು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಪಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ 331 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ವಿದರ್ಭ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದಿದೆ.</p>.<p>ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (17; 18ಎ) ಹಾಗೂ ಆರ್ಯನ್ ಜೂಯೆಲ್ (6; 14ಎ) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ವಿದರ್ಭ: 101.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 342. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: 69.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 214. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ವಿದರ್ಭ: 94.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 232 (ಅಮನ್ ಮೋಖಡೆ 37, ಅಕ್ಷಯ್ ವಾಡ್ಕರ್ 36, ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ 35; ಅನ್ಷುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ 34ಕ್ಕೆ4, ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ 41ಕ್ಕೆ2, ಸಾರಾಂಶ್ ಜೈನ್ 52ಕ್ಕೆ2, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 82ಕ್ಕೆ2); ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: 12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 30 (ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ 14, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಔಟಾಗದೇ 5, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಔಟಾಗದೇ 2, ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ 8ಕ್ಕೆ1, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ 20ಕ್ಕೆ1)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>