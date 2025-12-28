ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 4, ಬುಧವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:28
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 – 01:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 4, ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
