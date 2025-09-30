ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ ,30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-18,
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ ,30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೂಲ
  • ಸಂವತ್ಸರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
