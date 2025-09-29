ಚುರುಮುರಿ: ಮುಚ್ಚಲಾಗದ ಗುಂಡಿಗಳು

<p>‘750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ…! ನನಗರೆ ಅಂಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನಿ ಬರತಾವು ಅಂತ ತೆಲಿಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗೈತಿ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತೇನ್ ಅಷ್ಟ್ ರೊಕ್ಕಾ?’ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ… ನನಗ ಯಾವ ಕುಬೇರ ಕೊಡತಾನ? ಅಷ್ಟಕೊಂದು ರೊಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗೆ ಸುರಿತಾರಂತೆ!’</p>.<p>‘ಯಾರು ಸುರಿತಾರಂತೆ? ಯಾವ ಗುಂಡಿಗೆ?’ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾದೆ.</p>.<p>‘ಎದಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗತೀ? ಸುದ್ದಿ ಓದಿಲ್ಲೇನು?’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದವಂತೆ. ಸುಮಾರು 7,000 ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಯಾರಂತೆ. ಇನ್ನುಳಿದವನ್ನು ವಾರದಾಗೆ ಮುಚ್ತಾರಂತೆ. ಒಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಾಕೆ 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೀವಂತ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲು ಹೇಳ್ಯಾರೆ.’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ವದರಿತು.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಾಗತೈತಾ?’ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲದ ಹಳೇ ಗುಂಡಿಗಳಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೈತೆ. ಹಳೇ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕನೂ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತಿರಬಕು’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣನ ಸಮಜಾಯಿಷಿ.</p>.<p>‘ಗುಂಡಿ ತುಂಬತಾರೋ… ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹುಂಡಿ ತುಂಬತಾರೋ ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು!’</p>.<p>‘ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಾಕೆ ಅದೇನೋ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಾರಲ್ಲ… ಹಂಗ ಗುಂಡಿಗಳ ಖರೇ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಕು ನೋಡು’ ಎಂದಿತು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಅಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಾರೆ. ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ ಸುಮ್ನಿರು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗೇನೋ ತ್ಯಾಪೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೌದು. ನೀವು ನರಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮೆದೆವಳಗೆ ಜಾತಿ, ಮತದ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತೀರಲ್ಲ… ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚುತೀರಿ?’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೂತಿಗೆ ತಿವಿಯಿತು. ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>