‘ಮೈ ಬಿಗ್–3‘ : ಮಹೈಕಾ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖರ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್

ಮೈದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೈಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ 3 ಪ್ರಮುಖರು (My Big 3) ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೆಳತಿ ಮಹೈಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೈಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹೈಕಾ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ 'ಮೈ ಬಿಗ್ 3' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓಂ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಎಮೋಜಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p>.ನಟಿ ಜೊತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ.ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಶೈಲಿ?