ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 37
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 – 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಹುಬ್ಬಾ 1 ನೇ ಪಾದ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
