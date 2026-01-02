ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 02 ಜನವರಿ 2026

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶುಕ್ರವಾರ, 02 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-58
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-12
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT