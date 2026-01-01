ಚುರುಮುರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್!

<p>‘ಹಲೋ, ಸರ್ ನಾನು... ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವರಾ?’ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ವಿಜಿ 100 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ. </p>.<p>‘ಹೌದು, ಹೇಳಿ...’ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಗಡಸು ದನಿ. </p>.<p>‘ಸಾರ್, ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಣಮಿಣ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಠಣ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟಂಟಡಣ್ ಅಂತ ನಾನು ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತಿನಿ...’ </p>.<p>‘ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿದಿರಾ ಹೇಳಿ, ಬರ್ತೀವಿ’.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸಾರ್, ಇಲ್ಲೇ...’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿ’.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಲಗಿದೀನಿ’.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರು ಪೊಲೀಸರು.</p>.<p>‘ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಏನ್ ಆಕ್ಯುರೇಟು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು’ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಿಜಿ.</p>.<p>‘ಆಯ್ತು, ಮನೆ ರೂಟ್ ಆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ’ ಎಂದ ಪೊಲೀಸ್, ಜೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳಿ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು <br />ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ’.</p>.<p>‘ರೀ, ಇದು ಪರಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಮನೆ’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ನಮಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನವೇ’ ಕೈ ಮುಗಿದ.</p>.<p>‘ಆಯ್ತು ಇಳೀರಿ’ ಎಂದರು ಪೊಲೀಸರು. </p>.<p>‘ಓಯ್, ಮನೆವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ’.</p>.<p>ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀಪ್ ಏರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್...’ ಜೀಪು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬಂದು <br />ನಿಂತಿತು!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>