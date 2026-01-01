ಕ್ರಿಕೆಟ್: ವ್ಯೋಮ್ ನಾಯ್ಡು ದ್ವಿಶತಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯೋಮ್ ನಾಯ್ಡು 150 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 283 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ತಂಡವು ಬಿ.ಟಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಶೀಲ್ಡ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆ ವಿರುದ್ಧ 410 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ನಾಯ್ಡು ದ್ವಿಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 504 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯು 20.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ ವ್ಯೋಮ್ ನಾಯ್ಡು 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರುಗಳು: ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆಃ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ504 (ವ್ಯೋಮ್ ನಾಯ್ಡು 283, ವೇದ್ ನಹರ್ 49, ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರದೀಪ್ 69, ಯುಗ್ ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ 41, ರಣವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ 73ಕ್ಕೆ2) ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಃ 20.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 94 (ವಿಸ್ಮಯ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ 43; ವೇದ್ ನಹರ್ 18ಕ್ಕೆ3, ವ್ಯೋಮ್ ನಾಯ್ಡು 14ಕ್ಕೆ3)</p>.<p><strong>ಪಾಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಃ</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 587 (ಅಯ್ಯೂಖ್ ಎನ್ ರಾವ್ 83, ವಿಹಾನ್ ದರ್ಶನ ಪಯಪ್ಪನವರ್ 27, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ 167, ಗೌರವ್ ಜೀವನ್ ಔಟಾಗದೇ 149, ವಿಪಿನ್ ಎಸ್ 64; ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಬಶೀರ್ 99ಕ್ಕೆ2, ಎಂ ವಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ 85ಕ್ಕೆ2) ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಃ 15.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 (ಪ್ರಣೀಕ್ ಧೀರಜ್ 13ಕ್ಕೆ3, ನಿಹಾಲ್ ಗೌಡ ಎನ್ 17ಕ್ಕೆ4, ವಿ.ಎಸ್. ವೇದಾಂತ್ 13ಕ್ಕೆ3) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>