ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscope
ದಿನ
ವಾರ
ಮಾಸ
ವಾರ್ಷಿಕ
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬುಧವಾರ 2025– ದಿನಚರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು
Published 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:31 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು..
7 hours ago
ವೃಷಭ
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ದೊರಕಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದರೂ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ.
7 hours ago
ಮಿಥುನ
ಎದುರು ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಯಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಭವವಿದೆ.
7 hours ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಲಿದೆ. ಭೂ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಿದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
7 hours ago
ಸಿಂಹ
ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುವುದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
7 hours ago
ಕನ್ಯಾ
ನೆರೆ-ಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
7 hours ago
ತುಲಾ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳೂ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುವು. ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು.
7 hours ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದು. ಹೆದರಬೇಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೇ ಇದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವುದು.
7 hours ago
ಧನು
ಯೋಗ್ಯ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಶೀತ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ , ದಿನಚರಿಯು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು.
7 hours ago
ಮಕರ
ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ–ನಟಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
7 hours ago
ಕುಂಭ
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆನಿಸಲಿದೆ. ಬಂಧುವೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಕೊಡುವಿರಿ. ತಲೆ ಎತ್ತಿನಿಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
7 hours ago
ಮೀನ
ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.
7 hours ago
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT