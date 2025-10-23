ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ | ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು:ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:44 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Courtproperty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT