ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಡೋಮೀಡರ್‌ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,50,114ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಡೋಮೀಟರ್‌ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

India reports 18,088 new COVID-19 cases, 21,314 recoveries, and 264 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,03,74,932

Active cases: 2,27,546

Total recoveries: 99,97,272

Death toll: 1,50,114 pic.twitter.com/n3MtZ7n2Y8

