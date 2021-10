Covid 19 India Update| ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ: 733 ಸಾವು

ದೆಹಲಿ: ಬ್ರಿಟನ್‌, ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

COVID19 | India reports 16,156 new cases, 733 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,60,989: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/7RCXC5xQqx

