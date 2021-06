ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ವಿನಾಶಕಾರಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಳು ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಿಯೂ ಹೌದು’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Today, on International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, I laud all those working at the grassroots to eliminate the menace of drugs from our society. Every such effort to #SaveLives is vital. After all, drugs bring with it darkness, destruction and devastation. pic.twitter.com/1wVCFkcmNX

