ನವದೆಹಲಿ: ಜಯಂತ್‌ ಚೌಧರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ದಳದ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ) ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ಅಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಮೇ 6ರಂದು ಕೋವಿಡ್‌–19ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಯಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕ್‌ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಯಂತ್‌ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನ್ಶಿರಾಮ್‌ ಪಾಲ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.

I am honoured & mindful of challenges ahead. Will try my best to strengthen our organisation & will value inputs as we collectively take our core issues forward. Am drafting an open letter to express my condolences & solidarity with all #Covid impacted families as a first step. https://t.co/aWXQd9Ls7I

— Jayant Chaudhary (@jayantrld) May 25, 2021