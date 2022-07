ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 4.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.56ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಯು ರಿಕ್ಟರ್‌ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.6 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ... ಮಂಗಳೂರು: 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಭೂಕಂಪನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಮುದ್ರದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯೂ ಕಾರಣ

An earthquake of magnitude 4.6 occurred at around 5.56 am, in the Andaman Sea, today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) July 6, 2022