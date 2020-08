ವಿಜಯವಾಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಗನ್

ವಿಜಯವಾಡ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಧನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.



Andhra Pradesh government announces Rs 50 lakhs ex gratia each to the families of those who lost their lives in the fire at a hotel, being utilised as a #COVID19 facility in Vijayawada. https://t.co/epg5bdZCwp

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯವಾಡ| ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: 7 ಸಾವು

ಹೋಟೆಲ್‌ನ್ನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ವೇಳೆ 40 ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಸುಚರಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a pvt hospital where #COVID19 patients were being treated. 40 patients & 10 medical staff were at the hotel at the time of incident. Officials were directed to launch immediate rescue measures: Andhra Pradesh Home Minister pic.twitter.com/3Ah8rsBOLK

— ANI (@ANI) August 9, 2020