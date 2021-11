ಬೀಜಿಂಗ್‌ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ

‌ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿಯು ಬೀಜಿಂಗ್‌ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಚೀನಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ‘ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಬಿಜೆಪಿಯು ಬೀಜಿಂಗ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಖರ್ಗೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In Arunachal Pradesh, BJP govt let's China to build villages.

In Uttar Pradesh, BJP govt showcases Chinese airport as its own.

In Ladakh, BJP govt surrenders and cedes our territory to Chinese.

BJP has transformed into Beijing Janata Party!

— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 27, 2021