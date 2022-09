ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ (ಭಾರತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಯಾತ್ರೆ) ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಪಾರಾಶಾಲಾದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 19 ದಿನಗಳ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ಪುರದ ನಿಲಂಬೂರ್ ವರೆಗೆ 450 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹41 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶರ್ಟ್‌, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಯಾತ್ರೆ: ಬಿಜೆಪಿ

ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಕೆಪಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸುಧಾಕರನ್, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾರಿಕ್ ಅನ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

Congress' #BharatJodoYatra led by party MP Rahul Gandhi enters its Kerala leg; visuals from Parassala, Thiruvananthapuram. pic.twitter.com/r1sCyaYByP

— ANI (@ANI) September 11, 2022