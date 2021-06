ಬಿಹಾರದ 'ಸೈಕಲ್‌ ಗರ್ಲ್‌' ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ತಂದೆ ಸಾವು

ಪಟನಾ: 'ಸೈಕಲ್‌ ಗರ್ಲ್‌' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮೋಹನ್‌ ಪಾಸ್ವನ್‌ ಸೋಮವಾರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಬಂಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸಿರ್ಹುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Bihar: Father of 'Cycle girl' Jyoti died of cardiac arrest yesterday in Darbhanga

Jyoti had cycled around 1200 km carrying her injured father from Gurugram to their native place in Darbhanga amid #COVID lockdown, last year in May

(Visuals from last year) pic.twitter.com/wYtDi9mRoQ

— ANI (@ANI) June 1, 2021