ಬಿಹಾರ: ಜೆಡಿಯು ವರಿಷ್ಠ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾದಿ...

ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಲ್ಟಿ ರಾಮ‘, ಗೊಸುಂಬೆ, ಅವಕಾಶವಾದಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಪಕ್ಷದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರಿಂದ ಮೂದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 8ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2005ರಿಂದಲೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Bihar: CM-designate Nitish Kumar, RJD's Tejashwi Yadav and his wife Rajshri, former CM Rabri Devi and RJD leader Tej Pratap Yadav at the swearing-in ceremony at Raj Bhavan in Patna. pic.twitter.com/bdxHBNSiyh

— ANI (@ANI) August 10, 2022