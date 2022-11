Gujarat Polls: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರೋಬೋಟ್ ಬಳಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾವೇರಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸತತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನಿರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೋಬೋಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಎನ್‌ಐ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

This robot distributes pamphlets to the public. We also use it for door-to-door campaigns, and Legislation Assembly's work, we have also attached speakers along with pre-recorded slogans for candidate campaigning: Harshit Patel, Robot manufacturer#GujaratElections2022 pic.twitter.com/9h5d9zp4Zt

— ANI (@ANI) November 18, 2022