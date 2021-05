ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿ; 5 ಫಾರ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಕರ್‌ಮೈಕೊಸಿಸ್‌ (ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್)‌ ಸೋಂಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 'ಆ್ಯಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್‌–ಬಿ' ಔಷಧಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್‌ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಸೋಂಕು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆ್ಯಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್‌–ಬಿ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆಯು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ! ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಆ್ಯಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್‌ ತಯಾರಿಸಲು 5 ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಂಡವಿಯಾ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರು ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು 6 ಲಕ್ಷ ಆ್ಯಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್‌–ಬಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ' ಎಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

