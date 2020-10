Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.94 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರ ವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 48,648 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 80,88,851 ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 73,73,375 ಜನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ 1,21,090 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 563 ಜನ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 57,386 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೀಗ 5,94,386 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1,28,149 ಮಂದಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 91,889, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 64,499 ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 30,952 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

