Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 96.34 ರಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 18,645 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 201 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,04,50,284 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,50,999 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 19,299 ಸೋಂಕಿತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,00,75,950ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2,23,335 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.96.42ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೇ.2.14 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 1.44 ಇದೆ.

#CoronaVirusUpdates:

📍Total #COVID19 Cases in India (as on January 10, 2021)

▶96.42% Cured/Discharged/Migrated (1,00,75,950)

▶2.14% Active cases (2,23,335)

▶1.44% Deaths (1,50,999)

Total COVID-19 confirmed cases= Cured/Discharged/Migrated+ Active cases+ Deaths#StaySafe pic.twitter.com/K6dAIk0qLS

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) January 10, 2021