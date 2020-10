Covid-19 India Update: ಶೇ 83.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 83.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವರೆಗೂ 53,52,078 ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 9,42,217 (ಶೇ 14.74) ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. 99,773 ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15,591 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ 424 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Maharashtra reports 15,591 new #COVID19 cases, 424 deaths and 13,294 discharges today. Total cases in the state rise to 14,16,513, including 37,480 deaths and 11,17,720 discharges. Active cases stand at 2,60,876: Public Health Department, Maharashtra pic.twitter.com/4PCeFXP1fV — ANI (@ANI) October 2, 2020

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8,793 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. 125 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka reported 8,793 new COVID-19 cases, 7,094 discharges and 125 deaths today, taking total cases to 6,20,630 including 4,99,506 discharges and 9,119 deaths. Number of active cases stands at 1,11,986: State Health Department pic.twitter.com/hKqq8C0OGY — ANI (@ANI) October 2, 2020

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3,310 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 53 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

West Bengal recorded 3,310 new coronavirus cases, 2,944 recoveries and 53 deaths today, taking total cases to 2,63,634 including 2,31,699 recoveries, 5,070 deaths and 26,865 active cases: State Health Department pic.twitter.com/P2IWQnc1i5 — ANI (@ANI) October 2, 2020

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 2,920 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 37 ಜನರು ಸಾವಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.