Covid-19 India Update: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 24,337 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 333 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 25,709 ಸೋಂಕಿತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇದೀಗ 1,00,55,560 ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 1,45,810 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 96.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 3,03,639 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

India records 24,337 new COVID-19 cases, 25,709 recoveries, & 333 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry.

ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಪಟ್ಟ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರ ವೇಳೆಗೆ 16 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) 9,00,134 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.

A total of 16,20,98,329 samples tested for #COVID19 up to December 20. Of these, 9,00,134 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/CYxeQSe9dc

