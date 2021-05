ಅಸ್ಸಾಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5 ಐಸಿಯು, 45 ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸೇನೆ

ತೇಜ್‌ಪುರ: ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ 45 ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ʼಕೋವಿಡ್-19‌ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಗಜರಾಜ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐದು ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ 45 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ತೇಜ್‌ಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

As part of the continued fight against COVID -19, #IndianArmy #EasternCommand #GajrajCorps has set up 5 ICU and 45 Oxygen beds in Tezpur Medical College #Tezpur . #Unite2FightCorona pic.twitter.com/eknBgrK8kW

ಸೇನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ʼಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ತೇಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ 45 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥಾ ಸಾಧನೆ! ಅಂತಹ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳುʼ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Oxygen beds are fast emerging as our biggest challenge. At our request, 4 Corps HQ at Tezpur has set up 5 ICU and 45 Oxygen beds in Tezpur Medical College in a record time of 3 days. What a feat! Grateful to GOC & his team for such commendable work! @adgpi pic.twitter.com/pKPQChgRNj

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2021