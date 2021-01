ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು: ವಿ.ಕೆ. ಪೌಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ವಿ.ಕೆ. ಪೌಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು (ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Both the vaccines (Covishield & Covaxin) have been authorized for emergency use & there should be no doubt about their safety. They have been tested on thousands of people & side-effects are negligible. There is no risk of any significance: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog https://t.co/wNwjWkO6jU

