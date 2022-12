ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಟೆಲ್‌ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಸರಕಾಗಿದೆ.

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂದಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

This morning's Delhi airport saga!

The security lines at Delhi airport were last seen in front of ration shops in the seventies. Or East Bengal Mohun Bagan match ticket counters.

