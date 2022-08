ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಆ.31ರಿಂದ ರದ್ದು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ 31ರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

‘ವಿಮಾನ ಇಂಧನಕ್ಕೆ (ಎಟಿಎಫ್‌) ಇರುವ ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ ಪಿಡುಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಅನ್ನು 2020ರ ಮೇ 25ರಂದು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

After review of the current status of Scheduled Domestic Operations viz-a-viz passenger demand for air travel, it has been decided to remove the fare bands notified from time to time regarding the airfares with effect from 31.08.2022. pic.twitter.com/SnLUcW7Rjr

