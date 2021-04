ಸಿತಾಲ್‌ಕುಚಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್‌ಬಿಹಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿತಾಲ್‌ಕುಚಿ ಗ್ರಾಮದ 125ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Election Commission of India issues a Correction | Commission hereby orders adjourning the poll in PS 126* of Sitalkurchi AC, Cooch Behar based on interim report from Special Observers. Detailed reports are sought from them and CEO by 5 pm today: EC#WestBengalPolls pic.twitter.com/lQuqr4mrtF

— ANI (@ANI) April 10, 2021