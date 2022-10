ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿ: ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ‘ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ’ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐಸಿಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಪಿಸಿಸಿ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತರೂರ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

My appeal to delegates on the eve for voting in the @incIndia presidential election:#ThinkTomorrowThinkTharoor pic.twitter.com/Bf2lB7KX92

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 16, 2022