ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ 8,000 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐಎಎಫ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವ ಮೂಲಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ ನೆರವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಐಎಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.

After a direct ferry from #MerignacAirBase, France, the 5th batch of Rafales arrived in India on 21 Apr. The fighters flew a distance of almost 8,000Kms with air-to-air refuelling support by @Armee_de_lair and UAE AF. IAF thanks both the Air Forces for their co-operation. pic.twitter.com/jp81vODCp2

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 21, 2021