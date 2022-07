ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್‌ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.

ಗುಜರಾತ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೊ ಸಹಿತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾವೇ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಫೋಟೊ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ| ದೇಶವನ್ನು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಕರಾಮತ್ತು: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು

What’s going on- has Gujarat Youth Congress been taken over by BJP ?😅 pic.twitter.com/1dpyTC4i0V

— Sumit Agarwal 🇮🇳 (@sumitagarwal_IN) July 18, 2022