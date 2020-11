ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತ ಒಬಾಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ವಿರೋಧ

ಮುಂಬೈ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಶಿವಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ವಿದೇಶಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲಾಗದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರದ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಹಸನವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಲಾಗದು. ಒಬಾಮ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ರಾವುತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A foreign politician can't give such opinions on Indian political leaders; subsequent domestic political discourse on it is distasteful. We won't say 'Trump is mad'. How much does Obama know about this nation?: S Raut, Shiv Sena, on remarks on Rahul Gandhi in Barak Obama's memoir pic.twitter.com/ZaCJL4RNnF

— ANI (@ANI) November 14, 2020