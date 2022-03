ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಸುಖೋಯ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಟೈರ್‌ ಸ್ಫೋಟ

ಪುಣೆ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಖೋಯ್‌–30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಅದರ ಟೈರ್‌ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನದ ರನ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್‌ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಇತರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರನ್‌ವೇನಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆ ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ರನ್‌ವೇ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A Sukhoi-30 MKI fighter aircraft had a tyre burst while landing at the Pune airport leading to a blockage of the runway. The IAF personnel cleared the runway. After required checks, the runway was opened for flying operations: IAF officials

