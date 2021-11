India Covid-19 Update: ಕೋವಿಡ್‌ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ 1.28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10,197 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 1,28,555ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು 527 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಂಕಿನಿಂದ 301 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,64,153ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,44,66,598 ಆಗಿದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಒಟ್ಟು ಪೀಡಿತರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 0.37ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 98.28ರಷ್ಟಿದೆ.

#COVID19 | India reports 10,197 new cases, 12,134 recoveries & 301 deaths in last 24 hrs.

Active caseload stands at 1,28,555 - lowest in 527 days.

Daily positivity rate (0.82%) less than 2% for last 44 days, Weekly Positivity Rate (0.96%) less than 2% for last 54 days. pic.twitter.com/Y3EMMu6GNf

