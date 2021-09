Covid-19 India Update: ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, 338 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 43,263 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 40,567 ಜನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 338 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4,41,749ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3.31 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 3.23 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,93,614 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 30,196 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 181 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ 4,174 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 65 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

#CoronaVirusUpdates:

📍Total #COVID19 Cases in India (as on September 9, 2021)

▶97.48% Cured/Discharged/Migrated (3,23,04,618)

▶1.19% Active cases (3,93,614)

▶1.33% Deaths (4,41,749)

Total COVID-19 confirmed cases = Cured/Discharged/Migrated+Active cases+Deaths#StaySafe pic.twitter.com/MEeM51Efyv

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) September 9, 2021