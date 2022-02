India Covid Update: 71,365 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 1,217 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 71,365 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,217 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5,05,279 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 67,597 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಉಲ್ಬಣ': ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಜ್ರಿ–ಯೋಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಸಮರ

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8,92,828ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 4.54 ಆಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 170.87 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

