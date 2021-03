Covid-19 India Update: 26,291 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 2.19 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 26,291 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 118 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,13,85,339 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,58,725 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

India reports 26,291 new #COVID19 cases, 17,455 recoveries and 118 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

1,10,07,352 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 2,19,262 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 2. 99 (2,99,08,038) ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

A total of 22,74,07,413 samples tested for #COVID19 up to 14th March 2021. Of these, a total of 7,03,772 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/JNca59JTko

— ANI (@ANI) March 15, 2021