ನವದೆಹಲಿ: ದುಬೈ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು (ಐಎಎಫ್‌) ಒಂಭತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಏರ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪಾನಾಗಡ ವಾಯು ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿ–17 ವಿಮಾನಗಳು ಮಂಗಳವಾರ, ಎರಡು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂದೋರ್‌ನಿಂದ ಜಾಮ್‌ನಗರ್‌ಗೆ, ಜೋಧ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಉದಯ್ಪುರದಿಂದ ಜಾಮ್‌ನಗರ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡನ್‌ನಿಂದ ರಾಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿ–17 ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದುಬೈನಿಂದ ಪಾನಾಗಡ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ 6 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಮೂರು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

#IndiaFightsCorona

IAF C-17s are engaged in shuttles from at least 7 cities across the country to airlift cryogenic oxygen containers to Jamnagar, Ranchi & Bhubaneswar.

The airlift of the 2nd lot of oxygen containers from Dubai & Singapore to Panagarh Air Base is underway. pic.twitter.com/G1qi6Fr9ls

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 27, 2021