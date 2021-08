ನೋಡಿ: ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ

ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಹರಿಪರ್ವತದಲ್ಲಿ 24 X 36 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಬೃಹತ್ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

#WATCH | A 100-feet high mast National Flag has been installed at Hari Parbat in Srinagar, Jammu & Kashmir; Lieutenant Governor Manoj Sinha launched UT's "first such 24 X 36 feet Tricolour." pic.twitter.com/Kb0KFT6DeF

— ANI (@ANI) August 15, 2021