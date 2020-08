ಪಾಂಗಾಂಗ್ ತ್ಸೊ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಐಟಿಬಿಪಿ ಯೋಧರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

ಲೇಹ್: ಲಡಾಖ್‌ನ ಪಾಂಗಾಂಗ್ ತ್ಸೊ ಸರೋವರದ ದಂಡೆ ಬಳಿ ಐಟಿಬಿಪಿ (ಇಂಡೊ–ಟಿಬೆಟನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್) ಯೋಧರು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಗಡಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ, ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

#WATCH: Ladakh: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans celebrate #IndependenceDay on the banks of Pangong Tso, at an altitude of 14,000 feet. (Source: ITBP) pic.twitter.com/T5d00K6hnf

