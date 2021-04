ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುದುಚೇರಿ ಮೂಲದ ನರ್ಸ್ ಪಿ. ನಿವೇದಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಂಬ್‌ ಮೂಲದ ನಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಮೋದಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi took his second dose of the #COVID19 vaccine at AIIMS Delhi today.

PM Modi received the first dose of Bharat Biotech's COVAXIN on March 1. pic.twitter.com/w4f91EMywT

— ANI (@ANI) April 8, 2021