ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಒಂಬತ್ತು ಉಗ್ರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಉಗ್ರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವೀಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಾಕಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಗ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jammu & Kashmir Police updates the list of 9 wanted terrorists/terrorists' associates that it released yesterday. They are active in Srinagar city & outskirts. pic.twitter.com/mKlxSNvAQs

— ANI (@ANI) March 14, 2021