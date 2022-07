ಕೇರಳ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು– ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಬಾರದೆಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಂಚ್‌ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್‌ಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೀಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

@ College of Engineering in #Kerala a few locals who disliked girls and boys sitting nearby on a bench had cut it into three to distance them.

And do you know how the boys and girls 'revenged', the sat on laps. pic.twitter.com/M7hMcvBJNT

— Rejimon Kuttappan (@rejitweets) July 21, 2022