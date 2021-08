Covid-19 India Update: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಕೇಕೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 46,164 ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 46,164 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,33,725 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 607 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ 31,445 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು 215 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3,25,58,530ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಮೃತರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 4,36,365 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

India reports 46,164 new #COVID19 cases, 34,159 recoveries and 607 deaths in the last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 3,25,58,530

Total recoveries: 3,17,88,440

Active cases: 3,33,725

Death toll: 436365

Total vaccinated: 60,38,46,475 (80,40,407) in last 24 hrs pic.twitter.com/sWNTEna5mu

— ANI (@ANI) August 26, 2021